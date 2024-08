Surprise, ce crack va déjà entrer dans l'histoire du PSG ?

Amadou Diawara

Ce mercredi après-midi, Ibrahim Mbaye a joué son tout premier match avec le PSG. Titularisé contre Sturm Graz, le crack de 16 ans a ouvert le score pour le club de la capitale. S'il réussit a inscrire un but lors d'un match officiel du PSG d'ici la mi-décembre, il battra le record de Warren Zaïre-Emery.

En pleine préparation pour la saison 2024-2025, le PSG a joué son tout premier match amical ce mercredi après-midi. En effet, le club de la capitale s'est frotté à Sturm Graz. Titularisé pour la première fois par Luis Enrique, Ibrahim Mbaye s'est illustré en ouvrant le score.

Ibrahim Mbaye va effacer Zaïre-Emery ?

A seulement 16 ans, Ibrahim Mbaye a inscrit son tout premier but sous les couleurs du PSG ce mercredi contre Sturm Graz. Né le 24 janvier 2008, le crack français fera mieux que Warren Zaïre-Emery s'il parvient à marquer en match officiel à la mi-décembre au plus tard. En effet, l'international tricolore est actuellement le buteur le plus précoce du PSG, ayant fait trembler les filets de Montpellier le 1er février 2023, et ce, alors qu'il avait 16 ans 10 mois et 24 jours.

Le top 10 des buteurs les plus précoces du PSG

1er : Warren Zaïre-Emery - 16 ans 10 mois et 24 jours - le 1er février 2023 contre Montpellier (Ligue 1).

2ème : Bartholomew Ogbeche - 17 ans 1 mois et 25 jours - le 25 novembre 2001 contre le FC Nantes (Division 1).

3ème : Lionel Justier - 17 ans et 5 mois - le 31 janvier 1976 contre l'AS Corbeil-Essonnes (Coupe de France).

4ème : Adil Aouchiche - 17 ans 5 mois et 21 jours - le 5 janvier 2020 contre ESA Linas-Montlhéry (Coupe de France).

5ème : Nicolas Anelka - 17 ans 6 mois et 6 jours - le 20 septembre 1996 contre le RC Lens (Division 1).

6ème : Dominique Barberat - 17 ans 7 mois et 3 jours - le 11 mai 1976 contre l'OL (Division 1).

7ème : Tanguy Nianzou - 17 ans 7 mois et 15 jours - le 22 janvier 2020 contre le Stade de Reims (Coupe de la Ligue).

8ème : Senny Mayulu - 17 ans 8 mois et 3 jours - le 20 janvier 2024 contre l'US Orléans (Coupe de France).

9ème : Jean-Christophe Bahebeck - 17 ans 9 mois et 30 jours - le 2 mars 2011 contre Le Mans FC (Coupe de France).

10ème : Gilles Cardinet - 17 ans 10 mois et 15 jours - le 2 février 1980 contre le Stade Brestois (Division 1).