Le PSG est passé proche de la catastrophe avec Mbappé

Le 16 février dernier, l'annonce tombe : Kylian Mbappé a prévenu son président, Nasser al-Khelaïfi, qu'il quitterait le club de la capitale à la fin de son contrat en juin prochain. Depuis, le meilleur buteur de l'histoire enchaîne les prestations quelconques et inabouties, puisqu'il n'a plus disputé un match dans son intégralité. Les deux hommes se sont parlés et ont évité une grosse polémique.

Face à Nantes, Kylian Mbappé a commencé sur le banc avant d'être remplacé à l'heure de jeu puis à la mi-temps face à Rennes et Monaco. Une situation inédite pour le champion du monde 2018 qui se prépare à vivre une fin d'aventure parisienne difficile.

Luis Enrique et Mbappé apaisent les tensions

Selon Le Parisien , Kylian Mbappé a pris l'initiative ce samedi matin d'aller voir l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, afin de parler de l'épisode monégasque qui avait tant fait parler. Durant une quinzaine de minutes, les deux hommes ont parlé calmement et auraient réussi à apaiser la situation.

Cette situation aurait pu laisser des traces indélébiles