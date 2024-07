Le PSG en ébullition avec ce gros choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'équipe de France et l'Espagne s'affronteront mardi soir en demi-finale de l'Euro 2024, et plusieurs joueurs du PSG seront donc concernés par cette affiche dans les deux camps. Fabian Ruiz, le milieu de terrain espagnol du club de la capitale, lance déjà le grand choc dans les colonnes du Parisien ce lundi.

Après avoir sorti le Portugal de Nuno Mendes et Vitinha en quart de finale de l'Euro 2024, l'équipe de France tentera d'en faire de même mardi soir pour la demi face à l'Espagne. Fabian Ruiz, unique membre du PSG présent dans les rangs de la sélection ibérique, s'apprête donc à croiser le fer avec certains de ses coéquipiers en club tels que Dembélé, Kolo Muani, Barcola ou Zaïre-Emery. Et le milieu de terrain du PSG se lâche à ce sujet dans les colonnes du Parisien .

« On s’est donnés rendez-vous »

« Si j’ai évoqué cette demi-finale avec mes partenaires du PSG ? J’ai parlé avec Ous’ vendredi pour le féliciter de son trophée d’homme du match contre le Portugal. On s’est donnés rendez-vous mardi en se souhaitant le meilleur. On se parlera encore avant le match, c’est sûr. Je lui souhaite tout le bonheur du monde… mais pas mardi soir (rires) », lâche Fabian Ruiz.

« Peut-être qu’on se chambrera... »