Le PSG en crise, Mbappé répond par une grosse punchline

Ce mardi, le PSG a connu sa troisième défaite d’affilée sur la pelouse du Parc des Princes à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1). Un revers qui réduit les chances du PSG pour une qualification, mais Kylian Mbappé y croit et se voit comme favori.

Alors qu’une réaction était attendue, ou tout du moins espérée après les défaites contre l’OM et l’AS Monaco, le PSG s’est de nouveau incliné ce mardi à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1). Désormais, le club de la capitale est condamné à l’exploit en Bavière pour espérer décrocher son billet pour les quarts, et Kylian Mbappé y croit.

« Le favori ? C’est le Paris Saint-Germain, toujours »

Interrogé en zone mixte sur les chances de qualification du PSG pour les quarts de finale, et l’identité du favori entre les deux clubs avant le match retour, Kylian Mbappé n’a pas hésité. « C’est le Paris Saint-Germain, toujours », a lâché le crack tricolore.



« Il faut jouer avec ce qu'on a dans le pantalon »