Le PSG balance sur un gros clash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en grande forme au PSG, Ousmane Dembélé s'épanouit pleinement depuis son repositionnement en tant que buteur axial. Un sacré coup de poker réussi par Luis Enrique, qui s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet vendredi en conférence de presse. Et l'entraîneur espagnol du PSG a évoqué son clash survenu en coulisses avec Dembélé, en octobre dernier, qui semble avoir tout changé.

Cela n'a échappé à personne, Ousmane Dembélé n'est plus du tout le même joueur depuis le début de l'année civile 2025. Repositionné dans un rôle de numéro 9 axial sur le front de l'attaque du PSG, l'international français a déjà inscrit 15 buts depuis janvier et semble totalement s'épanouir dans ce nouveau positionnement. Luis Enrique a d'ailleurs été interrogé à ce sujet vendredi en conférence de presse, et l'entraîneur du PSG a eu une réponse plutôt inattendue...

Enrique revient sur le clash avant Arsenal

« La meilleure chose que j’ai faite a été de ne pas le faire jouer contre Arsenal, quand tout le monde m’a critiqué. Le reste, c’est lui qui l’a fait, avec ses coéquipiers. Mais ma décision à Londres a été importante », a tout simplement indiqué l'entraîneur du PSG au moment d'évoquer la réussite actuelle de Dembélé.

Retour sur le clash

Retour sur les faits en question : en octobre dernier, alors que le PSG prépare un périlleux déplacement en Ligue des Champions sur la pelouse d'Arsenal, Luis Enrique décide de punir Ousmane Dembélé et de ne pas le convoquer pour ce choc à Londres en raison de son comportement. Un malaise semblait installé entre les deux hommes, mais cette affaire semble finalement s'être rapidement dissipée. Et Dembélé s'est désormais imposé comme la grande star offensive du PSG...