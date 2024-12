Le PSG a trouvé mieux que Barcola !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré son excellent début de saison avec le PSG, Bradley Barcola a connu une baisse de régime importante qui a été profitable à Désiré Doué qui l'a remplacé et qui a réalisé une excellente fin d'année. Pour Daniel Riolo, l'ancien Rennais est d'ailleurs plus talentueux que l'ailier international français.

Doué, déjà meilleur que Barcola ?

« On sait que les médias marchent comme ça et qu’on a besoin d’inventer des histoires, parce qu’on a besoin de joueurs à mettre en avant. Moi ce qui m’énerve, c’est l’exagération et la narration médiatique avec des histoires que l’on veut créer comme celle de Barcola qui devrait être, à terme, le remplaçant de Mbappé », regrette le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.

«Au club, on se dit que Désiré Doué est plus talentueux que lui»

« Il est en train de se rendre compte que, probablement même au club, on se dit que Désiré Doué est plus talentueux que lui. Ce que je pense. Intrinsèquement je pense que Doué est au-dessus par rapport à Barcola et donc ça va être compliqué. Mais que moi, on m’ait fait passer pour le gars hyper dur ou ceci et cela, je ne crois pas. Je crois toujours que ceux qui sont les plus durs ce sont ceux qui font des faux compliments et montent les mecs à une vitesse hallucinante », ajoute Daniel Riolo.