Le PSG a identifié le remplaçant de Zaïre-Emery !

Pierrick Levallet

Après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG a réalisé quelques coups intéressants sur le mercato. Le club de la capitale a notamment mis la main sur Désiré Doué, qui pourrait être titulaire ce samedi soir contre Brest. Avec le temps, le crack de 19 ans pourrait même être une sérieuse option pour suppléer un certain Warren Zaïre-Emery.

Le PSG s’est montré plutôt actif sur le mercato après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le club de la capitale a réalisé quelques coups intéressants, dont la signature de Désiré Doué. Convoité par le Bayern Munich, l’international Espoirs français a finalement atterri chez les Rouge-et-Bleu contre un chèque de 50M€.

Mercato : Une star s’implique dans les transferts du PSG ! https://t.co/pg5sjvHUcC pic.twitter.com/cdbp22N56Q — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

Luis Enrique compte sur la polyvalence de Désiré Doué

Jusqu’à présent, Désiré Doué ne s’est contenté que de quelques bouts de matchs. Il faut dire que la concurrence est plutôt rude, le crack de 19 ans n'ayant été testé qu'à des postes offensifs pour le moment.. Mais Luis Enrique entend miser sur sa polyvalence tout au long de la saison. Le technicien espagnol pourrait notamment s’en servir au milieu de terrain, surtout pour remplacer Warren Zaïre-Emery au PSG.

«Il faudra qu'il prenne un peu de Zaïre-Emery»

« Aujourd'hui, il est le plus dangereux à gauche. [...] C'est un joueur qui est dans le pressing, qui aime faire les choses rapidement. Il a un profil différent. [...] Si, en plus, Barcola est à gauche, c'est parfait, car quand il vient dans l'axe, Doué peut se projeter à gauche. Avec le temps, il faudra qu'il prenne un peu de Zaïre-Emery dans le côté box to box » a confié Mathieu Le Scornet, entraîneur de l’équipe réserve de Strasbourg qui a connu longuement Désiré Doué à Rennes, dans un entretien accordé à L’Equipe. Le quotidien sportif précise d’ailleurs que Désiré Doué pourrait remplacer Warren Zaïre-Emery ce samedi soir contre Brest. À suivre...