Le PSG a eu chaud, il pousse un coup de gueule

Jean de Teyssière

Pour son retour dans l'élite, Le Havre avait tout pour réussir un bel exploit face au PSG. Les champions de Ligue 2 auraient pu, voire dû, profiter de l'exclusion précoce de Gianluigi Donnarumma pour forcer le verrou parisien. Mais les hommes entraînés par Luka Elsner n'ont pas réussi à marquer et ont même perdu 2-0. L'entraîneur slovène était remonté contre ses joueurs, qui vont devoir travailler leur efficacité devant le but.

Le début de match du Havre laissait présager un match compliqué pour le PSG, surtout après l'expulsion de Gianluigi Donnarumma. A dix contre onze durant plus de 80 minutes, le PSG a finalement réussi à garder sa cage inviolée et surtout à gagner et à prendre quatre points d'avance sur son dauphin niçois.

«On va avoir un peu mal au crâne»

Luka Elsner, l'entraîneur du Havre, était déçu du match de son équipe, comme il l'a expliqué en conférence de presse : « On va avoir un peu mal au crâne de ne pas avoir su profiter d’un scénario favorable que nous avions créé avec une top entame de match. La frustration va prédominer. »

Problème au PSG, la solution trouvée grâce au mercato ? https://t.co/Wa4erX4lzJ pic.twitter.com/tvoJqpsky3 — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

«Notre inefficacité commence à être un peu inquiétante»