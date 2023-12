Le PSG a eu chaud, Luis Enrique déballe tout

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, le PSG s'est fait peur. Réduit à 10 face au Havre, le club de la capitale aurait pu perdre des points précieux dans la course pour le titre. Toutefois, la bande à Kylian Mbappé a finalement trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer. Ce qui comble de bonheur Luis Enrique.

Pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du Havre ce dimanche après-midi. Alors que Gianluigi Donnarumma s'est fait expulser dès la 10ème minute de jeu, le club de la capitale aurait pu sombrer. Toutefois, les hommes de Luis Enrique ont réussi à s'imposer à 10 contre 11 face au Havre (0-2) ; et ce, grâce à un grand Arnau Tenas, qui jouait son premier match avec le PSG.

«C'était un match difficile»

Lors d'un entretien publié sur le site officiel du PSG, Luis Enrique a fait une analyse détaillé de la victoire face au Havre (0-2). « C'était un match difficile parce que nous avons été réduits à dix très tôt. Nous avons dû changer nos plans et nous adapter en cours de match. Mais je pense que l'équipe a montré la mentalité qu'elle a, et l'envie qu'elle a de se sortir de n'importe quelle situation. Nous sommes très heureux d'avoir obtenu ce résultat » , a précisé le coach du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«C'est ça une équipe»