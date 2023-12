Luis Enrique lâche un aveu sur sa signature au PSG

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, le PSG s'est séparé de Christophe Galtier, avant de s'offrir les services de Luis Enrique. Présent en conférence de presse après la victoire de son équipe face au Havre, le coach espagnol s'est livré sur son arrivée à Paris. Et il a avoué que la direction du PSG l'avait recruté pour pratiquer un football offensif.

Alors que le PSG est passé totalement à côté de la deuxième partie de la saison 2022-2023, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de changer d'entraineur. En effet, le président parisien a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique à la fin du dernier exercice.

Le PSG a remplacé Galtier par Luis Enrique

Présent en conférence de presse après la victoire du PSG face au Havre ce dimanche après-midi (0-2), Luis Enrique est revenu sur sa signature à Paris. Et il a reconnu que la direction rouge et bleu l'avait recruté pour pratiquer un football offensif.

«Le PSG m'a fait venir pour qu'on pratique un football offensif»