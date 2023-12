Le PSG est déterminé, ces deux transferts sont programmés

Alexis Brunet

Le PSG s'est imposé 0-2 face au Havre, mais il a aussi perdu Fabian Ruiz sur blessure. Le club de la capitale devait aussi se passer de Marquinhos, Nuno Mendes, Milan Skriniar et Presnel Kimpembe pour cette rencontre. Le champion de France fait donc face à de nombreuses absences, et il pourrait se servir du mercato hivernal pour remédier à cela. Paris cherchera à recruter un milieu de terrain, mais aussi un défenseur central.

Depuis le début de la saison, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes n'ont pas disputé la moindre minute avec le PSG. Les deux défenseurs sont blessés depuis plusieurs mois, et ils sont pour le moment toujours indisponibles. Le Français a repris l'entraînement collectif, mais ce n'est pas encore le cas pour le Portugais.

Fabian Ruiz est Warren Zaïre-Emery sont aussi blessés

En plus des absences de longue date de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes, le PSG a dû faire face aux blessures de Warren Zaïre-Emery et de Fabian Ruiz dernièrement. Le Français s'est fait une entorse de la cheville avec les Bleus face à Gibraltar, alors que l'Espagnol s'est luxé l'épaule contre Le Havre.

Le PSG veut recruter un milieu, et un défenseur central