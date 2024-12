Le «meilleur du monde» au PSG, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire sur la pelouse du RB Salzbourg mardi soir (3-0), Nasser Al-Khelaïfi s'est présenté en zone mixte afin d'encenser son entraîneur Luis Enrique, le qualifiant même de «meilleur coach du monde». Une sortie que Christophe Dugarry a d'ailleurs du mal à comprendre.

Depuis le début de la saison, le PSG rencontre de grandes difficultés, notamment en Ligue des champions. Mais les Parisiens se sont rassurer en s'imposant sur la pelouse du RB Salzbourg ce qui leur permet de revenir dans la course à la qualifaction. Un énorme soulagement pour Nasser Al-Khelaïfi qui n'a pas manqué d'afficher sa joie en montant même au créneau pour Luis Enrique qu'il présente comme le «meilleur coach du monde». Mais visiblement, cela ne plaît pas beaucoup à Christophe Dugarry.

« Qu’est-ce qui fait qu’il est le meilleur du monde? J’aimerais bien qu’il m’explique comment il pense que Luis Enrique est le meilleur entraîneur du monde. Qu’il apprécie son entraîneur, oui, je pense que les choses sont suffisamment claires, qu’il ait l’intention de le garder, c’est suffisamment clair aussi. Ce sont des petites phrases qui ne servent pas à grand-chose à mon avis », s'agace le champion du monde 1998 au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

« Tu sors d’un nul face à Nantes, d’un nul face à Auxerre, tu bats Salzbourg facilement, l’équipe qui a encaissé le plus de buts depuis le début de la compétition. Sur les 36 équipes engagées, je crois que c’est le goal average le plus négatif, c’est dire. Ce sont des phrases qui prouvent que tu as besoin de te rassurer. T’as besoin toi de te rassurer quand tu envoies ça à la figure des supporters ou des journalistes. Si tu y crois vraiment, t’as pas besoin de dire ça. C’est pas toi qui dois le dire. Ce sont les autres qui doivent le dire. Peut-être les gens de l’extérieur. Toi, tu l’as engagé, tu ne vas pas dire le contraire, tu ne vas pas te poignarder non plus », ajoute Christophe Dugarry.