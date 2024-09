«Le meilleur au monde» est annoncé au PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas forcément très convaincant avec le PSG, Fabian Ruiz a le mérite de savoir comment rebondir parfaitement en sélection. Déjà auteur d'un fabuleux Euro avec l'Espagne, le milieu de terrain continue sur la même dynamique puisqu'il a été l'un des acteurs principaux de la victoire de la Roja dimanche en Ligue des nations face à la Suisse. Le Parisien s'est offert un beau doublé et il reçoit beaucoup d'éloges.

Parfois critiqué au PSG pour ses performances, Fabian Ruiz prouve son talent en continuant de briller avec l'Espagne. Le milieu de terrain a permis à l'Espagne de s'imposer face à la Suisse (4-1) malgré le carton rouge de Robin Le Normand au bout de 20 minutes de jeu. Le sélectionneur Luis de la Fuente peut compter sur le joueur de 28 ans et se réjouit de compter dans ses rangs un tel profil.

Fabian Ruiz, le meilleur à son poste ?

Lors du dernier Euro, Fabian Ruiz avait déjà fait beaucoup parler de lui à propos de ses prestations réussies avec la Roja. L'Espagnol confirme encore en ce début de saison et cette trêve internationale. « Fabian est le meilleur au monde à son poste. Pour moi, ce n'est pas une surprise » affirme Luis de la Fuente. Lors de l'Euro, ce dernier avait déjà tenu un discours similaire comme le rappelle RMC : « Fabian est un joueur exceptionnel de très haut niveau qui, s'il ne s'appelait pas Fabian, ferait certainement parler de lui. Mais ceux d'entre nous qui vivent avec lui, ceux d'entre nous qui le voient travailler avec une simplicité fantastique, et un potentiel footballistique si important, savent quelle est sa valeur. »

Fabian Ruiz impressionne en sélection

D'après les statistiques d'Opta, Fabian Ruiz est l'un des joueurs les plus impliqués dans les buts espagnols dans l'ère De La Fuente derrière les offensifs. En effet, seul Lamine Yamal fait mieux que ses 8 illustrations (4 buts et 4 passes décisives) avec 11. En tout cas, Luis Enrique est prévenu : il peut compter sur un joueur en forme au PSG. Cette saison, Fabian Ruiz a disputé à peine 50 minutes en Ligue 1 pour le moment. C'est dire si l'écart entre sa contribution en club et en sélection est diamétralement opposé.