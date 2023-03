Le calvaire continue au PSG, il grince des dents

Amadou Diawara

Victime d'une déchirure intercostale, Marquinhos serait apte à disputer le huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern ce mercredi soir. Toutefois, le capitaine du PSG ne sera pas à 100% lors de cette rencontre prévue à l'Allianz Arena. En effet, Marquinhos ressentirait toujours des douleurs au niveau des côtes.

Ce mercredi soir, le PSG joue sa saison à l'Allianz Arena de Munich. Défait 0-1 au Parc des Princes le 14 février, le club de la capitale doit renverser le Bayern ce mercredi soir pour valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Autrement, le PSG quittera la C1 au stade des huitièmes de finale.

Marquinhos ressent toujours des douleurs

Privé de Neymar et de Presnel Kimpembe - blessés gravement et contraints de mettre un terme à leur saison - Christophe Galtier devra malheureusement composer avec un Marquinhos diminué. En effet, le capitaine du PSG souffre d'une déchirure intercostale, qui devrait l'handicaper ce mercredi soir face au Bayern.

Marquinhos reste apte pour le Bayern