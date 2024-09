Le boss du PSG prévient le vestiaire !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a débuté sa saison de la meilleure des manières, avec trois victoires en trois journées et une place de leader de la Ligue 1. De bon augure pour la suite, même si les choses sérieuses vont bientôt arriver avec la Ligue des Champions et des matchs tous les trois jours.

Pour le moment, l’absence de Kylian Mbappé ne se fait pas vraiment ressentir. Pour les premières sorties sans son ancienne star, le PSG a montré un visage très séduisant avec pas moins de 13 buts en trois rencontres, pour seulement deux buts encaissés.

« Il nous manque encore du rythme physique, chez plusieurs de nos joueurs »

Face au LOSC ce dimanche (1-3), les Parisiens ont une nouvelle fois performé... mais ne comptez pas sur Luis Enrique pour se satisfaire de ça ! « Mon équipe montre des signes de sécurité. Il nous manque encore du rythme physique, chez plusieurs de nos joueurs. C’était la différence avec Lille » a expliqué le coach du PSG.

La nouvelle Ligue des Champions arrive !

« La Ligue des Champions est très différente et pleine de nouveautés » a poursuivi Luis Enrique, lors de la conférence de presse d’après-match. « Il y aura le match contre Brest après la trêve et cela n’aura rien à voir avec la Ligue des Champions et sa nouvelle formule. Je ne peux pas savoir comment ça sera ». Pour rappel, le PSG débutera sa campagne européenne le 18 septembre prochain à domicile, face à Girona.