Le boss du PSG à Barcelone, la grande révélation

Alexis Brunet

Depuis 2022, Luis Campos est le conseiller football du PSG. Le Portugais est un élément important du club parisien, mais il est parfois décrié, et certains de ses choix ne font pas l'unanimité. Mais le dirigeant parisien aurait pu ne pas travailler pour le club de la capitale. En effet, ce dernier était tout proche du FC Barcelone en 2021.

Ce mardi soir, Nasser Al-Khelaïfi prendra place dans les tribunes du stade de Montjuic, pour espérer voir son PSG arracher une qualification face au FC Barcelone, en quart de finale retour de Ligue des champions. Le président parisien sera sûrement assis non loin du conseiller football parisien, Luis Campos.

Luis Campos n'est pas passé loin de rejoindre le FC Barcelone

Luis Campos sera donc dans le camp du PSG ce mardi soir, mais il aurait très bien pu être dans le clan rival également. En effet, d'après les informations de Relevo , en 2021, alors qu'il était à ce moment-là libre, le Portugais a failli rejoindre le FC Barcelone. Finalement cela ne s'était pas concrétisé, et Campos a rejoint Paris un an plus tard.

Campos joue gros face à Barcelone

Dernièrement, l'avenir de Luis Campos au PSG a été remis en question, à cause du départ à l'issue de la saison de Kylian Mbappé. Le Portugais est fragilisé à Paris, et une élimination face au FC Barcelone ce mardi soir pourrait sonner la fin de son aventure parisienne.