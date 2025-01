La nouvelle «star» du PSG est de retour !

Amadou Diawara

En plein calvaire depuis la mi-novembre, Bradley Barcola s'est illustré lors des deux derniers matchs du PSG. En effet, l'attaquant de Luis Enrique a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Selon l'entourage de Bradley Barcola, il a retrouvé son meilleur niveau grâce aux fêtes de fin d'années.

Au début de cette saison 2024-2025, Bradley Barcola empilait les buts en championnat. Ayant inscrit 11 réalisations en 18 matchs disputés, l'attaquant du PSG a porté le badge de meilleur scoreur de Ligue 1 pendant de longues semaines. Toutefois, Bradley Barcola a eu un gros coup de mou à partir de la mi-novembre.

Barcola a écœuré Espaly et Lens

Alors qu'il n'avait pas marqué depuis le 9 novembre, Bradley Barcola a retrouvé le chemin des filets adverses ce mercredi soir contre Espaly. En effet, l'ancien crack de l'OL a inscrit un but et délivré une passe décisive en 16ème de finale de la Coupe de France, avant de réitérer cet exploit contre le RC Lens ce samedi après-midi en Ligue 1.

PSG : Barcola a rechargé les batteries pendant les fêtes

Selon les informations du Parisien, Bradley Barcola a eu plus de mal ces derniers mois parce qu'il est plus attendu par ses adversaires, plus exposé, et qu'il doit digérer un nouveau statut de « star ». Pourtant, le crack de 22 ans est de nature tranquille et détendue. A en croire l'entourage de Bradley Barcola, les dernières vacances de Noël lui ont fait le plus grand bien, ayant pu recharger les batteries. Reste à savoir si le protégé de Luis Enrique continuera sur cette lancée contre Manchester City ce mercredi soir en Ligue des Champions.