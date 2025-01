Kvaratskhelia - PSG : Le premier avertissement tombe !

La rédaction

Arrivé au PSG cet hiver, Khvicha Kvaratskhelia va retrouver en Ligue 1 ses coéquipiers en sélection, Georges Mikautadze (OL) et Zouriko Davitachvili (ASSE). Ce dernier prévient le néo-Parisien qu’il fera tout pour le battre lors de leur prochaine confrontation. Les deux joueurs, qui se connaissent déjà très bien, se retrouveront pour la 27ᵉ journée de Ligue 1, le week-end du 29/30 mars.

Khvicha Kvaratskhelia est arrivé en France, où il retrouvera certaines connaissances. Le nouveau joueur du PSG rejoint Georges Mikautadze (OL) et Zouriko Davitachvili (ASSE). Les joueurs, qui se connaissent déjà en sélection, vont bientôt se retrouver sur le terrain : le PSG se déplace à Saint-Étienne le week-end du 29/30 mars.

« Je vais tout faire pour le battre »

Le joueur de l’ASSE s’est livré à L’Équipe à propos de l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au PSG et sur leur future confrontation : « Vous devez dès lors avoir hâte de l'affronter, le week-end du 29-30 mars ? Oui, et je vais tout faire pour le battre. Nous avons beau être très proches dans la vie, une fois sur un terrain, on laisse ça de côté. » lance Davitachvili. « Chacun joue pour son équipe. Nous avons déjà vécu cette expérience une seule fois, en Russie. Je l'avais reçu avec Arsenal Toula, quand il évoluait au Rubin Kazan. Qui était sorti vainqueur ? Je ne me souviens plus lequel d'entre nous deux avait gagné. Juste du score. 3-0 ou 3-1 (3-0 pour le Rubin, le 30 juillet 2021). Maintenant, on va pouvoir voir ce que cela va donner l'un contre l'autre, en France. » s’impatiente le joueur stéphanois.

Les deux joueurs se connaissent bien

Zouriko Davitachvili révèle avoir hâte d’affronter l’ancien ailier du Napoli, les deux joueurs étant très proches en dehors du terrain : « Si je suis proche de lui ? Oui. J'avais 10 ans quand je l'ai connu. On a joué dans beaucoup de clubs ensemble. La première fois, c'était à l'académie du Dinamo Tbilissi, en Géorgie (2012-2017). Par la suite, on s'est séparés, avant de se retrouver au Rubin Kazan (en Russie, 2019-2020), puis au Dinamo Batoumi (en Géorgie, 2022) et en sélection, maintenant. Nous sommes très proches. Nos familles aussi. Khvicha est le parrain de mon fils. C'est comme un frère pour moi. »