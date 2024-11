«Incroyable», un joueur fait halluciner le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En difficulté durant une période importante, Marquinhos semble avoir retrouvé son meilleur niveau depuis quelques mois, avec l’arrivée de Luis Enrique sur le banc. Le technicien espagnol ne manque d’ailleurs pas l’occasion d’encenser son capitaine, qui également très apprécié par Willian Pacho, son nouveau compère défensif.

Depuis le début de saison, Marquinhos semble faire à nouveau l'unanimité. Conforté dans son rôle de capitaine par Luis Enrique, le Brésilien s'impose à nouveau comme le patron de la défense du PSG. Bien aidé par Willian Pacho avec lequel il forme une charnière très complémentaire, Marquinhos a retrouvé son meilleur niveau ce qui enchante Luis Enrique, présent en conférence de presse avant le choc contre l'Atlético de Madrid.

«C'est incroyable d'avoir un joueur avec cette ambition»

« Les chiffres parlent d'eux-mêmes sur ce que signifie Marquinhos pour l'équipe. C'est incroyable d'avoir un joueur avec cette ambition, il est encore jeune, c'est le leader de l'équipe. Il fait en sorte que les joueurs le suivent et nous souhaitons qu'il reste à ce niveau encore de nombreuses années », s’enflamme l’entraîneur du PSG devant les médias. Un avis que partage Willian Pacho, particulièrement heureux d’évoluer aux côtés de Marquinhos.

«Marquinhos est véritablement quelqu'un d'incroyable au quotidien»

« Marquinhos est véritablement quelqu'un d'incroyable au quotidien. La manière dont il s'entraîne, dont il vit les choses, dont il nous parle, comment il nous aide, comment il m'aide personnellement... C'est quelqu'un qui m'a donné énormément de confiance pour mes débuts ici à Paris. C'est quelque chose qui me rend très heureux. La manière dont il s'entraîne, dont il connaît les profils sur le terrain, dont il couvre les espaces, c'est quelque chose que j'apprends tous les jours auprès de lui et qui me permet de grandir à la fois comme joueur et comme personne (…) Je suis venu ici parce que j’ai senti qu’on croyait en moi. Cela m’aide à grandir en tant que joueur, cette confiance déposée en moi. J’essaye d’apporter mes qualités à l’équipe », estime le défenseur arrivé cet été au PSG.