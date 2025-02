«Ils vendront le PSG», le Qatar va claquer la porte !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis 2011, le Qatar est aux commandes du PSG. Mais voilà que régulièrement, il a été question d'un possible désengagement et ça a encore été le cas ces derniers jours. En effet, en raison des ennuis judiciaires de Nasser Al-Khelaïfi en France, il a été question que le Qatar retire ses investissements en France et donc au PSG. Faut-il alors craindre un tel scénario ?

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a des soucis avec la justice française. En effet, le voilà qu'il a été mis en examen pour complicité d'achat de vote et d'atteinte à la liberté du vote ainsi que pour complicité d'abus de pouvoir au préjudice de Lagardère. C'est suite à cela que l'avenir du Qatar à la tête du club de la capitale a été remis en question par certains. En effet, les Qataris estimeraient aujourd'hui être maltraité en France où ils pourraient retirer leurs investissements et donc le PSG.

Luis Enrique : Une nouvelle trahison du PSG ?

➡️ https://t.co/gfOfmoAshu pic.twitter.com/C0xHbfxHe4 — le10sport (@le10sport) February 15, 2025

« Bien sûr qu'un jour ils vendront le PSG »

Partira ? Ne partira pas ? Pour France Bleu, Romain Beddouk s'est confié sur l'avenir du Qatar au PSG. Et pour lui, les actuels propriétaires partiront tôt ou tard, mais ce n'est pas avec l'affaire actuel autour de Nasser Al-Khelaïfi qu'ils pourraient claquer la porte : « Ça ne veut pas dire que je pense que les Qataris seront là éternellement, bien sûr qu’un jour ils vendront le PSG (et d’ailleurs le PSG vivra quand même - il a vécu avant, il vivra après) mais je pense qu’en l’état la raison (le seul cas de Nasser Al -Khelaïfi) me parait maigre pour actionner le levier ».

Al-Khelaïfi évincé ?

Pas de départ immédiat au programme donc pour le Qatar. En revanche, la tête de Nasser Al-Khelaïfi pourrait bien sauter, lui le président du PSG. « Et si les affaires s’accumulent, les condamnations peut-être, là j’envisagerai beaucoup plus une éviction (par le Qatar) de Nasser Al-Khelaïfi de ses responsabilités (au PSG et ailleurs) plutôt qu’un retrait des investissements. Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais été remis en question par les propriétaires du PSG (malgré plusieurs fautes et échecs sportifs). S’il n’a jamais été remis en cause c’est parce que son travail et son personnage n’ont jamais, aux yeux des dirigeants, remis en questions les intérêts du Qatar », a poursuivi Romain Beddouk.