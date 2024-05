Il vit un rêve au PSG grâce à Luis Enrique

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Luis Enrique a titularisé Yoram Zague contre l'OGC Nice à l'Allianz Riviera. Et le crack de 18 ans a profité de son anniversaire pour inscrire son tout premier but avec le PSG. Interrogé après la victoire contre les Aiglons, Yoram Zague a affirmé qu'il vivait un rêve à Paris.

En déplacement à Nice ce mercredi soir, le PSG s'est imposé grâce à des buts de Bradley Barcola et de Yoram Zague (1-2). Dans des propos rapportés par Le Parisien , le crack de 18 ans s'est totalement enflammé pour sa toute première réalisation sous les couleurs rouge et bleu.

«Je ne pouvais pas rêver mieux»

« Comment résumeriez-vous votre match ? Je suis très content et très heureux. Je ne pouvais pas rêver mieux que cette titularisation avec mon club de cœur. Et en plus, je marque le jour de mes dix-huit ans. Quand j’ai marqué, c’est allé très vite. Je n’ai même pas célébré le but et je suis allé voir le banc. Tout le monde m’a félicité mais après, le match continuait » , s'est réjoui Yoram Zague, avant d'en rajouter une couche.

«C’est seulement ce matin que j’ai appris que je serai titulaire»