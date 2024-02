Il vit un calvaire au PSG et interpelle Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Barré par la concurrence sur le front de l'attaque, Gonçalo Ramos a profité de l'une de ses rares opportunités pour trouver le chemin des filets. Face à Rennes (1-1), le buteur portugais a inscrit le penalty qui permet à son équipe d'obtenir le point du match nul. Après la rencontre, l'ancien attaquant du Benfica a évoqué sa situation délicate au PSG.

Cette rencontre face à Rennes n'aura qu'un impact mineur sur la saison du PSG, mais pourrait bien relancer l'aventure de Gonçalo Ramos au PSG. Recruté l'été dernier contre un chèque de 65M€, l'ancien attaquant du Benfica peine à s'installer durablement dans le onze de départ de Luis Enrique. Selon les informations de L'Equipe , le technicien espagnol aurait même fait passer le message que le buteur portugais avait un profil qui ne correspondait pas à son système de jeu. Pourtant, c'est bien lui qui est parvenu à sauver le PSG ce dimanche, lors de la rencontre fac à Rennes.

Ramos est aux anges

Mené par le club breton dès la 33ème minute de jeu, le PSG s'en est tiré grâce à un penalty obtenu et transformé par Gonçalo Ramos dans le temps additionnel. Son cinquième but en Ligue 1 depuis son arrivée. Au micro de Canal + , l'ancien joueur du Benfica est revenu sur sa prestation. « Je suis heureux d’avoir marqué, mais malheureux d’avoir concédé le match nul. On voulait gagner. Ils ont été bons, on savait que ce serait un match difficile. Le penalty ? Oui il y a faute. Sur le penalty, j’ai essayé de frapper fort » a confié Ramos.

« C’est motivant »