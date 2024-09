Il quitte le PSG et vit un rêve éveillé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, Hugo Ekitike a définitivement quitté le PSG. Prêté à l’Eintracht Francfort en deuxième partie de saison dernière, l’attaquant désormais âgé de 22 ans a été transféré au sein du club allemand, qui a déboursé 16,5M€ pour son recrutement. Après s’être parfaitement intégré chez les Aigles, l’ancien Parisien a affirmé vivre un rêve au sein de sa nouvelle formation.

A l’été 2022, le PSG s’était fait prêté avec option d’achat le jeune Hugo Ekitike. Très prometteur sous les couleurs du Stade de Reims, le longiligne avant-centre a cependant connu des difficultés à Paris. Auteur de quatre buts lors de sa première et unique saison dans la capitale, l’ancien rémois a ensuite été mis au placard par les dirigeants franciliens, et s’est entraîné à l’écart du groupe lors de l’intégralité de la première partie de saison 2023-2024.

« J'ai rêvé d'être ici. J'ai une mission à long terme ici »

Prêté avec option d’achat du côté de l’Eintracht Francfort au cours de la deuxième partie de saison, Hugo Ekitike a retrouvé des sensations. Recruté définitivement par le club allemand cet été, l’attaquant de 22 ans cherche désormais à s’épanouir, et a déclaré auprès de Sky Germany, être très heureux de son choix de carrière. « J'ai rêvé d'être ici. J'ai une mission à long terme ici. Mon contrat court jusqu'en 2029, je peux donc m'engager à 100 % dans ma mission ici, aussi bien mentalement que physiquement », a lâché le Français.

« Tu joues avec beaucoup de vitesse, mais les défenseurs n'hésitent jamais à se battre »

« Nous sommes tous jeunes et issus de cultures différentes », poursuit Ekitike. « Mais nous tirons tous dans le même sens ; c'est plus facile d'atteindre nos objectifs. L'ambiance est très bonne parce que nous nous battons les uns pour les autres et que nous voulons réussir ensemble. La Bundesliga est particulière. Les équipes jouent de manière très différente - ce qui rend les choses passionnantes pour un attaquant. Tu joues avec beaucoup de vitesse, mais les défenseurs n'hésitent jamais à se battre en un contre un ».