«Il fait peur» : Un joueur du PSG le fait halluciner

En ce début de saison, Bradley Barcola est l'homme fort du PSG. Auteur de trois buts en deux rencontres, l'ailier français brille au point de s'imposer aux yeux de certains observateurs comme le successeur de Kylian Mbappé. Vikash Dhorasoo est d'ailleurs très impressionné par l'ancien Lyonnais.

«Il est impressionnant vu du stade. Quelle vitesse !»

« Il est impressionnant vu du stade. Quelle vitesse ! Ce qui m’épate, c’est qu’il ne se trompe pas dans ses choix. À son âge (21 ans), il sait juger les situations », s’enflamme l’ancien joueur du PSG dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre.

«Il fait peur, tout simplement»

« C’est quelqu’un de très imprévisible : on ne sait pas s’il va rentrer, frapper ou centrer. C’est difficile de défendre sur lui et c’est même difficile de réaliser des prises à deux : on l’a vu sur le deuxième but où il monopolise trois défenseurs et laisse des espaces pour ses partenaires. Il fait peur, tout simplement », ajoute Vikash Dhorasoo.