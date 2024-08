PSG : Luis Enrique a réglé ses comptes avec Mbappé ?

Thomas Bourseau

Par moments, Luis Enrique a décidé de ne pas s’appuyer sur Kylian Mbappé lors du dernier exercice du capitaine de l’équipe de France au PSG. La volonté de l’entraîneur espagnol était de s’habituer à vivre sans l’ex-star du club parisien, qui s’en est allée au Real Madrid. Et après la démonstration face à Montpellier (6-0), Enrique pourrait bien avoir vider son sac.

Kylian Mbappé n’est pas réputé pour son incessant travail défensif. En effet, comme ce fut le cas par le passé au PSG avec Luis Enrique et d’autres entraîneurs, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain ne brillait pas pour son implication dans ce compartiment du jeu.

«On n’a pas vu une, mais seize stars»

D’ailleurs, son statut de star suprême au PSG a causé quelques problèmes lorsque les volontés de la direction et les siennes ne s’alignaient plus sur la fin de son septennat. Luis Enrique avait d’ailleurs décidé de ne plus le titulariser à toutes les rencontres lors de la seconde partie de la saison dernière afin de préparer l’avenir. Et après le récital du Paris Saint-Germain contre Montpellier vendredi dernier (6-0), le coach espagnol a jubilé. « On n’a pas vu une, mais seize stars. Ce sont les 16 joueurs qui ont défendu les couleurs du PSG ce soir. 16 joueurs présents en attaque et 16 présents en défense. C’est la perfection, et c’est ce qu’on cherche ».

«Un match tout à fait complet en attaque et en défense»

En conférence de presse, Luis Enrique a apprécié le fait que ses joueurs se soient tout autant démenés en attaque qu’en défense. « Ça a été un festival offensif et défensif. Mais, oui, je suis très content. Ça a été une soirée parfaite. C’était notre retour au Parc des Princes, avec nos supporters. Nous avons vécu de longues semaines sans football ni compétition. Pour notre retour au Parc des Princes avec nos supporters, nous avons livré un match tout à fait complet en attaque et en défense ».