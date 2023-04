Il fait aussi bien que Mbappé et calme tout le monde

La rédaction

Très performant sous les couleurs de Montpellier, 11e de Ligue 1, Elye Wahi surnage dans l’effectif du club héraultais. L’attaquant de 20 ans, obsédé par le but comme son idole Didier Drogba, a d’ailleurs réalisé la grande performance d’égaler un record de Kylian Mbappé. S’il s’impose comme l’un des espoirs les plus prometteurs du football français, Elye Wahi n’a pas froid aux yeux pour autant.

Auteur de 12 buts en 24 apparitions, Elye Wahi est de loin le meilleur buteur du MHSC cette saison. Ce qui lui offre l'opportunité d’être régulièrement appelé en équipe de France espoirs par Sylvain Ripoll. Il y a quelques semaines, il est même devenu le deuxième joueur de Ligue 1 à atteindre la barre des 20 buts avant d'avoir soufflé ses 20 bougies, après un certain Kylian Mbappé.

«On parle beaucoup de moi»

Malgré l’excellente performance qu’il a réalisé, Elye Wahi préfère garder la tête froid. Interrogé par Football 365 , l’attaquant de Montpellier a affirmé que même s’il sentait l’effervescence autour de lui, il reste concentré sur ses objectifs : « Oui… C’est vrai qu’en ce moment on parle beaucoup de moi. J’ai des stats valorisantes, mais moi je ne suis pas focalisé sur ça. Je continue à travailler ».

Elye Wahi ne veut pas s'enflammer