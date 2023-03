PSG : Kylian Mbappé le terrorise, la folle annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Encore décisif avec l’équipe de France dont il est le nouveau capitaine, Kylian Mbappé sera l’arme numéro une du PSG dimanche soir face à l’OL. Laurent Blanc, qui va faire son retour au Parc des Princes, va l’affronter pour la première fois en tant qu’entraîneur. Le coach lyonnais en a profité pour souligner les qualités de l’attaquant parisien.

Dimanche soir, pour la reprise de la Ligue 1, le PSG reçoit l’OL. Seulement 10ème du championnat, Lyon est loin de ses ambitions, ce qui n’enlève rien à la saveur de cette affiche. Surtout que Laurent Blanc, l’actuel entraîneur de l’OL, va faire son retour au Parc des Princes, lui qui a entraîné le PSG de 2013 à 2016. L’occasion pour Laurent Blanc de s’opposer à Kylian Mbappé, la star parisienne.

Mbappé a fait fort avec les Bleus

Nommé capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé sort d’une trêve internationale réussie avec deux buts et une passe décisive. Au-delà de ses statistiques, Mbappé a parfaitement géré ses débuts en tant que capitaine. Deux victoires pour les B l eus, aucun but encaissé et une très bonne impression laisse par le patron Kylian Mbappé. Le PSG doit se féliciter de le retrouver dans cet état de forme, pas l’OL…

«Il est très dur à freiner quand il est à son apogée»