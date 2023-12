Grande annonce sur l'avenir du boss du PSG

Thibault Morlain

Conseiller sportif du PSG depuis l'été 2022, Luis Campos n'était toutefois pas un employé à part entière du club de la capitale. En effet, en parallèle, le Portugais travaille pour une autre équipe : le Celta Vigo. Le fait est que ces dernières semaines, l'avenir de Campos en Espagne a fait beaucoup parler. Nouvelle président du Celta Vigo, Marian Mourino a fait un point sur ce dossier.

Pour remplacer Leonardo, le PSG avait décidé de confier les clés du sportif à Luis Campos. Mais voilà que le club de la capitale doit partager le Portugais. En effet, en plus d'être le conseiller sportif du PSG, Campos occupe la même fonction au Celta Vigo. En Espagne, on grince toutefois de plus en plus des dents à cause de cette double casquette, certains estimant que le club galicien passerait au second plan pour Luis Campos. Il a alors été expliqué par certains que cette collaboration pourrait ne pas durer entre les deux camps.

Quel avenir pour Campos au Celta Vigo ?

Quid alors de l'avenir de Luis Campos au Celta Vigo ? Nouvelle présidente du club galicien, Marian Mourino était en conférence de presse ces dernières heures. Elle a alors fait le point sur sa collaboration avec celui qui est également dirigeant du PSG, expliquant, rapportée par El Desmarque : « Nous avons commencé à travailler ensemble, sans vraiment quel allait être son avenir, s'il continuer comme conseiller externe, s'il s'impliquera davantage ou s'il ne continuera pas ».

« J'aimerais plus de présence »