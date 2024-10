En feu, un joueur du PSG prévient Luis Enrique !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Kang-In Lee enchaine les prestations de haute volée, et ce, même s'il n'est pas toujours titulaire et qu'il doit évoluer à plusieurs postes différents. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, le numéro 19 du PSG a tenu à faire passer un gros message à Luis Enrique.

Lors de l'été 2023, le PSG a bouclé le transfert de Kang-In Lee. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a offert environ 22M€ pour faire plier la direction de Majorque. Après une première saison prometteuse sous la houlette de Luis Enrique, Kang-In Lee monte en puissance au PSG.

Kang-In Lee monte en puissance au PSG

Depuis le début de l'exercice 2024-2025, Kang-In Lee est utilisé régulièrement par Luis Enrique, même s'il n'est pas titularisé à tous les matchs. Très polyvalent, l'international sud-coréen a été baladé à plusieurs postes par l'entraineur du PSG, que ce soit au milieu de terrain, sur une aile ou même en pointe en tant que faux numéro neuf. Malgré tout, Kang-In Lee fait forte impression ces derniers mois, ayant marqué quatre buts en huit journée de Ligue 1.

«Tous les joueurs veulent jouer, quel que soit le poste»

Très en vue depuis le début de la saison, Kang-In Lee a envoyé un message fort à Luis Enrique ce lundi après-midi en conférence de presse. « Mon évolution au PSG ? Depuis que je suis arrivé (lors de l'été 2023), j'essaie de m'améliorer, de travailler dur. Je crois que c'est le plus important. Tous les joueurs, nous essayons tous de nous améliorer, c'est ce qui rend l'équipe forte. Chaque fois que je joue en tant que (faux) n°9, Luis Enrique me demande beaucoup de mobilité. Je pense que c'est bien. Je crois qu'on peut créer des espaces et des occasions. Avec cette liberté, on peut réussir à obtenir plus d'occasions et à marquer plus de buts. Le poste qui me plaît le plus ? C'est tout simplement de jouer, tous les joueurs veulent jouer, quel que soit le poste. Qu'importe mon utilisation, je vais tout donner », a confié le numéro 19 du PSG. Reste à savoir s'il figurera dans le XI de Luis Enrique ce mardi soir contre le PSV, et. ce, pour le compte de la troisième journée de la Ligue des Champions.