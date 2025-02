Dembélé : Sa prochaine victime va choquer le PSG !

Thomas Bourseau

A chaque match, c'est la même chanson. Ousmane Dembélé trouve le chemin des filets et écoeure ses adversaires... ainsi qu'un de ses coéquipiers ? Gonçalo Ramos pâtit de la forme étincelante de Dembélé en tant qu'avant-centre et d'après Laurent Perrin, sa situation sportive restera inchangée si l'international français conserve cette dynamique.

L'AS Monaco en Trophée des champions et en championnat, l'ASSE, Manchester City, le Stade de Reims, le VfB Stuttgart, le Stade Brestois en Ligue 1 puis en Ligue des champions... Tous ont encaissé un but d'Ousmane Dembélé. Aucun club n'a réussi à passer entre les mailles du filet du réalisme de l'attaquant français du PSG depuis le début de l'année civile.

Dembélé marque but sur but en 2025

En 8 matchs, Ousmane Dembélé est à 15 réalisations en 2025. Samedi soir, pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1, le PSG se déplacera au Stadium de Toulouse. Le TFC sera-t-il la prochaine victime de Dembélé ? Possible au vu de la forme incroyable du champion du monde tricolore. Du moins, il se pourrait qu'Ousmane Dembélé plombe un coéquipier au PSG.

«Tant que Dembélé carbure à ce niveau, Ramos fera des bouts de match»

Rétabli à sa cheville depuis fin novembre, Gonçalo Ramos ne dispose pas d'un statut de titulaire au PSG. La faute au repositionnement d'Ousmane Dembélé au poste d'avant-centre. Et selon le journaliste Laurent Perrin qui a profité d'une session de questions / réponses avec les internautes du Parisien, cela ne devrait pas changer de sitôt. « Tant que Dembélé carbure à ce niveau, Ramos fera des bouts de match. Les dirigeants sont très contents de lui, il bosse, il est tourné vers le collectif et ne se plaint jamais. Combien de temps va-t-il accepter de jouer les remplaçants de luxe ? C'est toute la question ». Reste à savoir combien de temps tiendra Ramos...