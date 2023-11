Coup dur après Zaïre-Emery, le PSG perd l’une de ses stars !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La trêve internationale a fait du dégât à certains clubs, dont le PSG, qui devra se passer des services de Warren Zaïre-Emery jusqu’à la fin de l’année. Un coup dur pour Luis Enrique auquel s’ajoute désormais la blessure de Marquinhos dans la nuit de mardi à mercredi lors du match entre l’Argentine et le Brésil (1-0). Le capitaine du PSG, touché à un ischio, s’est prononcé sur son état.

Eduardo Camavinga (France), Vinicius (Brésil), Gavi (Espagne), Marcus Rashford (Angleterre)… On assiste à une véritable hécatombe dans cette trêve internationale, et celle-ci impacte notamment le PSG. Alors que Warren Zaïre-Emery sera absent jusqu’à la fin de l’année après sa blessure à la cheville droite lors de la victoire historique de l’équipe de France contre Gibraltar (14-0) samedi, Marquinhos a rejoint la liste des blessés, le défenseur brésilien quittant les siens à la mi-temps du match opposant le Brésil à l’Argentine (0-1).

Zaïre-Emery : Le PSG en colère, c'est une erreur https://t.co/KypPOkRe5K pic.twitter.com/nRBAoUnegR — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

Marquinhos touché à un ischio

Alors que le PSG affronte l’AS Monaco dans deux jours, avant un match décisif contre Newcastle en Ligue des champions, l’inquiétude est légitime pour le capitaine parisien, dont le repositionnement dans l’entrejeu étant dans l’esprit de Luis Enrique pour pallier l’absence de Warren Zaïre-Emery. « J’ai senti l’ischio sur une action, et après ça me faisait mal, c’est pour ça que j’ai demandé à sortir », a répondu Marquinhos en zone mixte.

« Je ne sais pas comment je vais me sentir dans quelques jours »