PSG : Coup dur pour Zaïre-Emery, qui pour le remplacer ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Warren Zaïre-Emery est passé proche de la catastrophe. Touché à la cheville lors de la rencontre face à Gibraltar samedi soir (14-0), le milieu de terrain du PSG a évité la fracture, mais souffre d'une entorse, qui l'empêchera d'apparaître sur les terrains lors de cette fin d'année 2023. Entraîneur du club parisien, Luis Enrique va devoir faire un choix pour renforcer l'entrejeu.

Warren Zaïre-Emery se souviendra longtemps de sa première sous le maillot de l'équipe de France. Titularisé par Didier Deschamps face à Gibraltar, le milieu de terrain est devenu le plus jeune buteur de l'histoire des Bleus avant de sortir sur blessure suite à un choc avec Ethan Santos. « Comme je l’ai dit hier, il a été en urgence passer des examens pour écarter la fracture vu le geste, la position de sa cheville. Ça a été écarté. Ça reste une blessure importante qui va demander, même s’il est jeune, plusieurs semaines. C’était le point noir et l’inquiétude. Sur des matchs comme ça, on n’a pas envie de perdre des joueurs. Ça aurait pu être plus grave » a déclaré Didier Deschamps sur Téléfoot.

PSG : Deschamps mise sur Mbappé, c’est totalement validé https://t.co/dgzPb2zAqT pic.twitter.com/5GCTuxut4A — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

Le PSG a communiqué sur la blessure de Zaïre-Emery

Zaïre-Emery a quitté le rassemblement des Bleus et rejoint son club formateur pour passer des examens complémentaires. Par le biais d'un communiqué, le PSG a communiqué sur sa blessure ce lundi. « Victime d’une entorse de gravité moyenne à la cheville droite, Warren Zaïre-Emery restera en soins jusqu’à la trêve hivernale » a confié le club de la capitale. Autrement dit, Zaïre-Emery ne devrait plus porter le maillot du PSG en 2023 et loupera les deux prochaines rencontres de Ligue des champions.

Luis Enrique va devoir bricoler