«C’est bidon», Riolo détruit la révolution du PSG !

Daniel Riolo a ouvert un gros dossier sur le PSG pendant la diffusion de l’émission l’After Foot lundi soir. Au cours de ses nombreuses tirades, l’éditorialiste de RMC a critiqué la nouvelle politique sportive du Paris Saint-Germain qui se veut être anti-stars pour une raison précise. Explications.

Au fil des années, les stars qui ont fait rayonner le PSG sur et en dehors du terrain sont toutes parties une à une. Que ce soit Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Kylian Mbappé pour ne citer qu’eux.

Mercato : Une révolution est annoncée, le PSG calme tout le monde https://t.co/PK8EwAmzkm pic.twitter.com/KWKrRNh4Ya — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

«C’est une aberration puisque le problème du PSG c’est pas d’avoir eu des stars ou pas»

Depuis la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur à l’été 2023, une année après la prise de fonctions de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG, la nouvelle vision sportive du Paris Saint-Germain est focalisée sur le long terme et le développement des jeunes talents et non des grands noms du football européen et mondial. Un changement drastique qui n’était pas le bon pour Daniel Riolo.

« Le projet aujourd’hui c’est passé du star à pas de stars. C’est une aberration puisque le problème du PSG c’est pas d’avoir eu des stars ou pas. Le problème c’est de ne pas avoir su les gérer. Il pouvait ramener Miss Monde, Miss Univers… Si tu sais les gérer, c’est toujours mieux d’avoir des grands joueurs ».

«Quand tu as bâti ton histoire autour de grands noms et que tu n’en a plus...»

« Le souci c’était de les empiler et de les rendre incapables de jouer ensemble ou alors de ne pas savoir les gérer et de les voir meilleurs en boite de nuit que sur les terrains. Ce sont des discussions bidons, inutiles. Quand tu as bâti ton histoire autour de grands noms et que tu n’en a plus et que le fameux projet collectif ne marche pas, le business est impacté ». a déclaré l’éditorialiste de RMC pendant l’After Foot de lundi soir. Le PSG irait donc droit dans le mur.