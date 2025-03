Ce cadeau qui va mettre le feu au PSG

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG s'est incliné face à Liverpool au Parc des Princes, et ce, à cause d'un but d'Harvey Elliott, inscrit dans les dernières minutes de la partie. Après le coup de sifflet final, le crack des Reds a offert ses chaussures à John Sulo, un humoriste français.

Pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a reçu Liverpool au Parc des Princes ce mercredi soir. Malgré une nette domination pendant la quasi-totalité de la partie, le club emmené par Luis Enrique a fini par s'incliner (0-1).

Qui c’est qui repart avec les chaussures du buteur ? pic.twitter.com/19yUrG65dA — Sulo (@JohnSulo) March 5, 2025

PSG : Elliott a donné la victoire à Liverpool

Incapable de faire trembler les filets d'Alisson Becker, le PSG s'est fait piéger dans les derniers instants de la partie. Entré en jeu à la 86ème minute de jeu, Harvey Elliott a trompé la vigilance de Gianluigi Donnarumma dans la foulée.

Les crampons d'Elliott offerts à un humoriste français

Après le coup de sifflet final de la rencontre, Harvey Elliott a offert ses chaussures, avec lesquels il a écœuré le PSG, à John Sulo. Présent au Parc des Princes pour assister au choc, l'humoriste français est un grand fan de Liverpool. Voilà une scène qui ne devrait pas plaire au PSG. Reste à savoir si les hommes de Luis Enrique renverseront les Reds ce mardi soir à Anfield.