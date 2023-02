Bonne nouvelle pour le PSG avant le choc contre l'OM

Thibault Morlain

Choc en Ligue 1 ce dimanche au Vélodrome. Deuxième du classement, l'OM accueille le leader, le PSG. Une revanche quelques jours après la rencontre en Coupe de France qui avait tourné en faveur des Phocéens. Alors que les Parisiens ne traversent pas des moments faciles, la préparation a été tronquée ces derniers jours. Mais voilà que tu redeviens à la normale pour le club de la capitale.

Après la Coupe de France, l'OM et le PSG se retrouvent quelques jours plus tard, cette fois en Ligue 1. Alors que les Phocéens auront l'occasion de se rapprocher à deux points du leader, pour les Parisiens, une victoire face au grand rival permettrait de sortir de la spirale négative du moment. Et dernièrement, rien n'allait vraiment au PSG...

Galtier absent ce jeudi de l'entraînement

En effet, la préparation de la rencontre face à l'OM pour le PSG a été marquée par l'absence de Christophe Galtier à l'entraînement. Ce jeudi, le club de la capitale avait communiqué que son entraîneur ne pouvait pas diriger la séance du jour étant donné qu'il était malade.

Il est déjà de retour avec le PSG