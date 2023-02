Un joueur du PSG est totalement «brisé»

Thibault Morlain

Suite au changement de sélectionneur en Espagne, Sergio Ramos nourrissait l'espoir de retrouver la Roja. Cela ne sera finalement pas le cas. En effet, ce jeudi, le défenseur central du PSG a annoncé sa retraite internationale, Luis de la Fuente ne comptant pas sur lui. Une énorme décision qui a visiblement bouleversé Ramos.

C'est fini, Sergio Ramos ne reportera plus le maillot de l'Espagne. Le joueur du PSG a annoncé sa retraite internationale. « Le moment est venu, le moment de dire au revoir à l'équipe nationale, notre chère et excitante Roja. Ce matin, j'ai reçu un appel de l'actuel entraîneur qui m'a dit qu'il ne compte pas et qu'il ne comptera pas sur moi, indépendamment du niveau que je peux montrer ou de la façon dont je continue ma carrière », a expliqué Ramos.

« On ne l'avait jamais vu comme ça »

La décision de Sergio Ramos fait ainsi suite à un appel avec le sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente. Une conversation qui aurait marqué le défenseur du PSG. En effet, comme le rapporte Sport.es , dans le vestiaire parisien, on explique : « Ramos était brisé », « On ne l'avait jamais vu comme ça ».

Les regrets de Ramos