Il vit un calvaire, le PSG vient à son secours

Recruté l’été dernier par le PSG pour un montant avoisinant les 40M€, Vitinha vit une période compliquée. Après un début de saison très intéressant, l’international portugais n’est pas parvenu à se remettre dans le rythme après le Mondial au Qatar. Malgré tout, le club de la capitale lui apporte son soutien. Plusieurs de ses coéquipiers mais aussi Christophe Galtier et Luis Campos ont eu des mots pour le relancer.

Lorsque le PSG a bouclé le transfert de Vitinha l’été dernier pour 40M€, tout le monde attendait de voir les prouesses de l’international portugais. Rapidement, l’ancien joueur de Porto a montré de quoi il était capable. Très vite intégré dans le onze de départ de Christophe Galtier, Vitinha a été très intéressant jusqu’à son départ à la Coupe du monde. Mais depuis, la situation du Portugais s’est largement compliquée.

«Tout le monde avait son nom à la bouche durant les trois premiers mois»

« Vitinha, qui est dans une période difficile comme l’équipe, tout le monde avait son nom à la bouche durant les trois premiers mois. Et je vous ai tous relus. On peut intégrer qu'on ait un coup de moins bien à un certain moment pour plein de raisons, comme la Coupe du monde », avait lancé Christophe Galtier en conférence de presse après la défaite contre le Bayern Munich. Des mots que Vitinha a dû apprécier, lui qui continue d’enchaîner les matchs malgré sa baisse de forme.

Galtier et Campos ont discuté avec lui