«La formule du sandwich» : Il dévoile son plan pour stopper Mbappé

Thibault Morlain

Ce dimanche, l'OM accueille le PSG pour le choc de la Ligue 1. Une rencontre que Kylian Mbappé va disputer cette fois. Il y a quelques jours, le natif de Bondy était blessé pour le duel en Coupe de France qui avait tourné en faveur des Phocéens. Pour les hommes d'Igor Tudor, il faudra donc cette fois trouver la solution pour réduire l'impact de Mbappé et Rolland Courbis a dévoilé son plan pour cela.

Blessé face à Montpellier, Kylian Mbappé a énormément manqué au PSG. Le natif de Bondy a notamment raté le choc contre l'OM en Coupe de France. Un duel qui avait vu la victoire des Phocéens (2-1). Quelques semaines plus tard, voilà que les deux équipes se retrouvent, cette fois en Ligue 1, avec le titre de champion de France en ligne de mire. Si le PSG compte 5 points d'avance, l'OM a l'occasion de se rapprocher. Mais cette fois, Mbappé sera bien là sur la pelouse du Vélodrome.

L'équipe de France dirigée par Mbappé, c'est déjà validé https://t.co/vIXLN4uQ7s pic.twitter.com/feiAz18S6P — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

« C'est très compliqué »

Pour Igor Tudor, il va donc falloir adapter le plan de jeu avec Kylian Mbappé. Le menace sera constante. Mais quelle est donc la solution pour stopper le joueur du PSG ? Pour le podcast RMC L'After Marseille , Rolland Courbis a livré son plan anti-Mbappé : « N’oublions pas que les deux derniers matchs en championnat c’est un point pris sur six. Contre Monaco c’était un nul et contre Nice une défaite. Là ce n’est ni Monaco ni Nice, c’est Mbappé et son équipe. Il faut donc arriver à trouver la solution. Faire du marquage individuel oui, mais contre Mbappé qui décide quand il accélère c’est très compliqué. Moi je serai plutôt sur la formule du « sandwich » ».

Rongier, l'homme clé