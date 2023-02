Neymar et Messi reçoivent un gros coup de pression, scène hallucinante au PSG

Pierrick Levallet

Malgré la défaite contre le Bayern Munich le 14 février dernier, Neymar et Lionel Messi se sont présentés devant le public du Parc des Princes après la rencontre pour saluer les supporters, une première depuis presque un an. La scène en a étonné plus d'un, et Nasser Al-Khelaïfi y serait pour beaucoup.

Nasser Al-Khelaïfi y serait d'ailleurs pour beaucoup pour cela.

Nasser Al-Khelaïfi est intervenu dans le vestiaire

Comme le rapporte Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi aurait été un grand artisan de la présence de Neymar et Lionel Messi devant le virage Auteuil après la défaite contre le Bayern Munich. À la veille de la rencontre, le président du PSG aurait eu des mots forts dans le vestiaire, prônant l’union sacrée et voulant que son équipe se réconcilie avec ses supporters. Nasser Al-Khelaïfi aurait ainsi poussé l’ensemble de l’effectif de Christophe Galtier à aller remercier le public du Parc des Princes, peu importe le scénario et le résultat obtenu face au Bayern Munich.

Neymar et Messi ont été conquis par le Parc des Princes

Par ailleurs, le comportement irréprochable des supporters pendant la partie et l’ambiance mise dans le Parc des Princes ont fini par convaincre Neymar et Lionel Messi. Les deux stars du PSG se sont donc prêtées au jeu et se sont rendus devant le virage Auteuil pour remercier les fans parisiens. Une réconciliation semble actée entre les supporters et les joueurs, à l'heure où le PSG affiche quelques difficultés dans le jeu. Le discours de Nasser Al-Khelaïfi n’aura visiblement pas été vain.