Après Zidane, l’entraîneur du PSG le fait halluciner

L’été dernier, le PSG a choisi de nommer Christophe Galtier sur son banc pour remplacer Mauricio Pochettino. Un choix qui a surpris compte tenu du manque d’expérience du natif de Marseille, mais Sergio Ramos, qui a évolué sous les ordres des plus grands entraîneurs comme José Mourinho, Carlo Ancelotti ou encore Zinedine Zidane, est impressionné par Christophe Galtier.

Après une saison et demie plus que poussive, Mauricio Pochettino a été démis de ses fonctions. Pour le remplacer, le PSG a envisagé pendant longtemps de miser sur Zinedine Zidane, mais c’est finalement Christophe Galtier qui a débarqué sur le banc parisien. Au PSG, il retrouve notamment Luis Campos, avec lequel il avait collaboré au LOSC, mais ce choix a tout de même fait parler. Il faut dire que Galtier, passé par l'ASSE, le LOSC et l’OGC Nice, n’avait jamais entraîné un club aux ambitions aussi importantes et avec un vestiaire de stars. Mais Sergio Ramos, qui a connu les plus grands entraîneurs du monde, dont Zidane, Mourinho ou encore Ancelotti, est impressionné par Galtier.

«Galtier est une grande leader»

« C’est vraiment un grand leader, il est arrivé avec beaucoup d’humilité dans l’équipe. C’est un entraîneur qui ne ment jamais, qui vous dit tout en face, et ça, c’est très important. De plus, c’est un grand entraîneur : il a gagné avec d’autres équipes avant le PSG, donc il a de l’expérience. Cela nous fera du bien et nous fera progresser comme équipe », assure le défenseur espagnol pour le site de l’UEFA avant de se confier sur l’effectif du PSG.

Ramos s’enflamme pour l’effectif du PSG