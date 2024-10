Après Neymar et Mbappé, le PSG a trouvé sa nouvelle star

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Après Neymar, Lionel Messi et compagnie, le capitaine de l'équipe de France est la dernière vedette à avoir fui le club de la capitale. Désormais, la star du PSG c'est l'équipe, comme l'a affirmé Nicolas Anelka.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG lors du dernier mercato estival. En effet, l'ancien numéro 7 parisien a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement.

Luis Enrique : Le Qatar retourne sa veste, c’est du jamais vu au PSG ! https://t.co/7N2SUsS8sf pic.twitter.com/oQM1iWDvt4 — le10sport (@le10sport) October 1, 2024

Mbappé a quitté le PSG cet été

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG a perdu sa toute dernière superstar. Lionel Messi, Neymar, Zlatan Ibrahimovic et bien d'autres ayant foulé la pelouse du Parc des Princes ces dernières saisons. D'après Nicolas Anelka, la nouvelle vedette du PSG, c'est l'équipe.

«La star, c’est l’équipe»

« Comprenez-vous la philosophie de jeu de Luis Enrique ? Il fait avec les joueurs qu’il a. Il n’y a plus de stars comme Mbappé ou Neymar. Mais je trouve que c’est un très grand coach. Il a fait ce qu’il avait à faire quand il dirigeait Kylian. Et je trouve que cela s’est vraiment bien passé entre les deux. Maintenant, on voit bien que la star, c’est l’équipe », a jugé Nicolas Anelka, formé au PSG, lors d'un entretien accordé au Parisien.