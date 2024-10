Luis Enrique - PSG : Le proche d’un joueur valide une grande surprise

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Habitué à innover sur le plan tactique, Luis Enrique a décidé d'utiliser un faux neuf pour compenser la blessure de Gonçalo Ramos. Dans cette optique, Marco Asensio est le joueur le plus souvent utilisé dans ce rôle. Mais lorsque l'Espagnol a également été touché, c'est Lee Kang-In qui a été choisi pour le remplacer. Un choix inattendu mais validé par l'entourage du joueur.

Depuis le début de saison, le PSG n'est pas épargné par les blessures et tout a commencé avec Gonçalo Ramos dès la première journée de Ligue 1. Pour le remplacer, Luis Enrique a opté pour Marco Asensio, utilisé dans un rôle de faux neuf. Et lorsque l'Espagnol a été indisponible, c'est Lee Kang-In qui a été placé à ce poste contre Rennes à la surprise générale.

L'entourage de Lee valide son utilisation en faux neuf

Un choix payant puisque Lee Kang-In a réalisé un très bon match. Et si ce rôle semblait inédit pour l'ancien joueur de Valence, son entourage assure qu'il n'a aucun problème à s'y adapter. « Il est polyvalent et ce n’est pas vraiment un nouveau poste pour lui. En sélection, il joue très souvent dans l’axe et comme second attaquant. L’animation à Paris lui permet de ne pas être tout seul devant, mais dans une densité de joueurs et de petits espaces qu’il apprécie », confie un proche du joueur dans les colonnes de L'EQUIPE.

Plutôt utilisé à droite contre Arsenal ?

Cependant, l'expérience ne sera peut-être reproduite tout de suite. Et pour cause contre Arsenal mardi soir, Lee Kang-In devrait plutôt être aligné à droite afin de compenser l'absence d'Ousmane Dembélé, écarté du groupe par Luis Enrique. C'est bien Marco Asensio, de retour dans le groupe, qui devrait être aligné dans un rôle de faux neuf.