Après l’OM, le PSG tient son nouveau rival ? 

Arnaud De Kanel

Alors que le PSG n'a pour seul rival en France l'OM, le club de la capitale pourrait bien avoir de la concurrence à Paris dans les années à venir. En effet, le Paris FC serait sur le point de se faire racheter par la famille Arnault ainsi que par Red Bull. Un projet XXL est prévu pour en faire l'une des places fortes du football en France.

Paris, capitale mondiale de la culture, étonne par son isolement dans le monde du football. Contrairement à d'autres grandes métropoles européennes telles que Londres, Madrid, Lisbonne ou Rome, où plusieurs clubs de renom se partagent la scène et les rivalités, la Ville Lumière repose presque exclusivement sur les épaules du PSG. Ce monopole du club présidé par Nasser Al-Khelaïfi contraste avec l'effervescence des derbys et des luttes locales qui animent les autres capitales. Mais cette singularité pourrait bien vivre ses dernières heures. En effet, le Paris FC serait sur le point d'être racheté par la famille de Bernard Arnault accompagné de Red Bull.

Enorme révolution au Paris FC

Selon les informations de L'Equipe, le Paris FC s’apprête à changer de dimension avec l’arrivée imminente de nouveaux investisseurs de poids. Le club parisien devrait en effet passer sous la coupe des propriétaires de LVMH et de Red Bull, marquant une nouvelle ère pour l’institution. Bernard Arnault, à la tête d’une fortune estimée à près de 200 milliards d’euros et reconnu comme l’homme le plus riche du monde, deviendra l’actionnaire principal du club. Le magnat du luxe, par le biais de l’une des holdings familiales, devrait acquérir entre 55 et 56 % des parts du PFC. Ce projet ne se limite pas à une simple opération financière : les cinq enfants du patron de LVMH (Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric et Jean) participeront activement à ce nouveau chapitre du club parisien. En parallèle, Red Bull entrera également au capital en prenant 15 % des parts. La multinationale, déjà bien implantée dans le sport mondial, viendra apporter son savoir-faire et sa vision, avec des implications stratégiques à prévoir. Pierre Ferracci, actuel président et principal actionnaire, conservera 30 % des parts et restera un acteur clé dans cette nouvelle gouvernance. Avec ce duo puissant en coulisses, le Paris FC pourrait rapidement nourrir des ambitions à la hauteur de celles de ses nouveaux investisseurs. Un vent de changement souffle sur la capitale, et la Ligue 2 pourrait bien n’être qu’une étape intermédiaire. L'ambition est claire : concurrencer le PSG.

Al-Khelaïfi réagit

Nasser Al-Khelaïfi s'est empressé de réagir à la nouvelle. Le président du PSG voit d'un bon œil l'arrivée de nouveaux investisseurs au Paris FC. « C’est une excellente nouvelle. C’est fantastique pour Paris et fantastique pour le football français. Cela apportera de la concurrence au plus haut niveau du football parisien », a déclaré le dirigeant qatari. A suivre...