Affaire Périscope : Aurier a fait halluciner le PSG !

En 2016, le PSG avait été secoué par une polémique pour le moins inattendue. En live sur Périscope, Serge Aurier avait complètement dérapé insultant Laurent Blanc, son entraîneur, et certains de ses coéquipiers. Ayant dû gérer cette situation de crise, Yann Guérin, ancien attaché de presse du PSG, a raconté sa version.

Sur Périscope, Serge Aurier avait enchainé les insultes. Le joueur du PSG s'en était notamment pris à Laurent Blanc, lâchant : « C'est une fiotte ! (...) Il suce Zlatan ou quoi ? Il lui prend les couilles mon frère, il prend tout cousin ! ». Mais ce n'est pas tout. En effet, Aurier avait également taclé différents joueurs du PSG à l'instar d'Ibrahimovic, Di Maria ou Sirigu.

« On hallucine un peu »

Ce live Périscope de Serge Aurier avait déclenché une crise au PSG. Ancien attaché de presse du club de la capitale, Yann Guérin a dû la gérer. Et pour RMC sur Twitch, il a fait savoir sur cet événement : « Déjà je ne suis pas le seul à gérer la crise heureusement. Tu l’apprends au milieu de la nuit. On apprend ça, c’est en plein milieu de la nuit, on hallucine un peu ».

« Ça, on ne l’anticipe pas »

« Ça, on ne l’anticipe pas. Là tu es obligé d’appeler le directeur sportif, le coach, de convoquer une réunion de crise. On fait une réunion de crise et le décideur décide. Moi je ne décide pas, je conseille. Ceux qui décident c’est le président, le directeur sportif. J’avais recommandé quoi ? De faire des excuses, déjà privées ce qui a été fait, et ensuite publiques. Ça choque énormément de gens », a poursuivi Yann Guérin.