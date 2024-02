Vente OM : Le départ de McCourt est réclamé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la tête de l'OM depuis 2016, Frank McCourt est loin de faire l'unanimité que ce soit auprès des supporters marseillais, mais aussi de Sidney Govou. L'ancien joueur de l'OL et aujourd'hui consultant pour Canal + a critiqué la gestion sportive de l'Américain dont John Textor, l'actuel propriétaire de Lyon, s'inspire.

Frank McCourt est porté disparu à Marseille. Cela fait plusieurs mois que le propriétaire de l'OM n'a plus été aperçu au Vélodrome. Une manière d'éviter les huées du public ? Probable. A moins qu'il ne souhaite prendre ses distances avec le club marseillais, ce qui est aussi tout aussi probable puisque certains journalistes évoquent régulièrement une vente imminente de l'OM. Pour Sidney Govou, le départ de Frank McCourt ne serait pas de trop.

Govou tacle McCourt

L'ancien international français a accordé un entretien au Journal du Dimanche et n'a pas hésité à s'en prendre à McCourt. Pour l'ancien de l'OL, le projet de l'Américain manque de clarté. « McCourt ? C’est l’histoire d’un investisseur étranger qui a mis beaucoup d’argent au départ et ne veut plus en mettre. Il multiplie les achats et les ventes, les prêts avec option d’achat, obligatoire, pas obligatoire. Les clubs français ont besoin d’argent, et les seuls qui en ont, ce sont les pays du Golfe et les Américains » a-t-il confié.

« Il n’y a plus aucune stabilité »