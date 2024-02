OM : Longoria raconte son plus gros coup de gueule à Marseille !

Thibault Morlain

Arrivé comme directeur sportif et aujourd'hui président de l'OM, Pablo Longoria n'hésite pas à hausser le ton que quelque chose ne pas va pas au sein du club phocéen. Ayant connu notamment un certain professionnalisme lorsqu'il a travaillé avec la Juventus, Longoria a halluciné devant une scène qui s'est déroulée à l'OM.

Avant de débarquer à l'OM, Pablo Longoria a notamment travaillé à la Juventus. Dans le Piémont, l'Espagnol s'est alors rendu compte à quel point la Vieille Dame passait avant tout le reste. L'entité est au-dessus de tout. Une philosophie que Longoria tente de reproduire à l'OM, bien que cela ne soit pas tout le temps le cas...

OM : Longoria balance un énorme flop https://t.co/mCp6EYgZ9H pic.twitter.com/2ZsSyKkqD4 — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

Un paillasson qui met en colère Longoria

Dans un entretien accordé ce jeudi à So Foot , Pablo Longoria a révélé l'un de ses plus gros coups de gueule depuis son arrivée à l'OM. L'actuel président olympien a alors expliqué : « Une de mes plus grandes colères depuis que je suis ici, c'est le jour où j'ai vu des gens installer un paillasson avec l'écusson de l'Olympique de Marseille dans l'entrée ».

« Toux ceux qui entrent au club lui marchent dessus »