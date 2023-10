Vente OM : Il dénonce un mensonge et pousse un gros coup de gueule

Benjamin Labrousse

Sujet parfois complexe à évoquer, la possible reprise de l’OM par des investisseurs étrangers fait débat. Si certains journalistes comme Thibaud Vezirian semblent avancés dans leurs enquêtes à propos ce sujet compliqué, ce dernier a récemment dénoncé plusieurs dérives journalistiques à son égard, et n’a pas hésité à afficher son mécontentement. Explications.

Racheté en 2016 par l’investisseur américain Frank McCourt, l’OM pourrait prochainement prendre un nouveau tournant. Depuis plusieurs saisons, le club phocéen est sujet à de nombreuses rumeurs de reprises, notamment par un riche fond d’investissement saoudien. Suiveur aguerri de ce dossier, le journaliste Thibaud Vézirian n’a pas apprécié plusieurs dérives journalistiques à l’égard de son travail, et l’a fait savoir.

Vente OM : «C’est la fin pour McCourt», la révolution est imminente https://t.co/QjKc3waKkO pic.twitter.com/VZ1HxZ1eKy — le10sport (@le10sport) October 23, 2023

« Suivre ce dossier est un travail permanent »

Pour Team Football , Thibaud Vézirian déclare : « Le problème c’est que suivre ce dossier est un travail permanent. Un travail de fou et qu’on ne peut donc se permettre d’écrire des articles comme ils le font à l’emporte-pièce. Sans même appeler, contacter ou interviewer la personne la plus au fait du sujet » .

« Il faut vraiment, vraiment se faire soigner quand on n’en arrive là »