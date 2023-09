Une annonce imminente, l’OM peut se frotter les mains

Axel Cornic

A 34 ans, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de se lancer dans un nouveau chapitre de sa carrière, en rejoignant l’Olympique de Marseille. Ses débuts n’ont toutefois pas fait soulever les foules et le Gabonais va devoir apporter des réponses plus convaincantes au cours de prochains mois, avec notamment un retour en Ligue des Champions qui doit être la priorité de son club.

La saison s’annonce longue pour l’OM, qui va devoir jongler entre la Ligue Europa et sa volonté de viser les deux premières places de Ligue 1. Et la tâche de Marcelino ne sera pas simple, puisqu’il pourrait perdre une bonne partie de son effectif au cours de l'hiver.

La CAN va compliquer les choses pour l’OM

A cheval entre le mois de janvier et de février se tiendra en effet la Coupe d’Afrique des Nations et l’OM pourrait donc perdre Ismaïla Sarr, Amine Harit ou encore Chancel Mbemba et Iliman Ndiaye. Mais Marcelino pourra tout de même compter sur Geoffrey Kondogbia et sur Pierre-Emerick Aubameyang, dont les nations n’ont pas réussi à se qualifier pour la compétition.

Le Gabon, c’est fini pour Aubameyang