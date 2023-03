Un joueur de l’OM vit un calvaire

Arnaud De Kanel

Bien que l'OM réalise l'une de ses meilleures saisons au XXIème siècle, tout n'est pas rose pour l'ensemble du vestiaire. En défense, Samuel Gigot et Chancel Mbemba s'éclatent, mais ce n'est pas le cas de Leonardo Balerdi. Le défenseur central argentin est à la peine et en il prend de tous les côtés.

Après les deux terribles défaites contre le PSG et Annecy, l'OM a relevé la tête à Rennes dimanche dernier pour retrouver le chemin de la victoire. Malgré tout, cela ne fait pas oublier les performances de certains coupables de ces débâcles. C'est le cas de Leonardo Balerdi, très en difficulté lors des derniers matchs. L'Argentin vit un cauchemar dès qu'il revêtit la tunique olympienne.

L'OM peut provoquer une révolution au PSG https://t.co/CgCbZ53XCd pic.twitter.com/G3AofStk3S — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

La saison compliquée de Balerdi

Leonardo Balerdi vit une saison particulière. L'ancien joueur du Borussia Dortmund a eu la chance de disputer toutes les rencontres de Ligue des champions de l'OM cette saison. Très vite, Igor Tudor a constaté la montée en puissance de Samuel Gigot et l'Avignonnais a commencé à s'installer dans le onze. Le plus gros désaveu du coach croate est sans aucun doute la rencontre face à Lille où Balerdi avait été remplacé à la 28ème minute. Sorti sous les sifflets du Vélodrome, la suite ne pouvait que s'annoncer terrible. Après une période de mieux, il a de nouveau plongé face au PSG et Annecy, les deux matchs ou il ne fallait pas se rater. Baladé par Lionel Messi et coupable sur les deux buts d'Annecy en Coupe de France, l'Argentin a même raté le pénalty décisif contre les Savoyards. A Marseille, Balerdi est devenu l'ennemi public numéro un.

Balerdi fracassé dans la presse locale