«Tous des Ronaldo ou des Messi», il lâche une punchline sur l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avoir l’occasion d’affronter l’OM est souvent un petit événement pour ses adversaires, un sentiment qu’a ressenti Quentin Merlin. Lorsqu’il était encore au FC Nantes, le latéral gauche âgé de 22 ans a avoué que lui et ses coéquipiers étaient galvanisés par le fait de jouer au Stade Vélodrome, au point de se sentir comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi.

Alors qu’il n’avait connu que le FC Nantes, Quentin Merlin a rejoint l’OM il y a maintenant un an, en janvier 2024. Contrairement à d’autres, l’international espoirs français assure ne pas ressentir cette peur du Stade Vélodrome, bien au contraire, cela le galvanise.

La nuit porte conseil, dit-on ! 🌙 Découvrez le nouveau club de Pau Lopez après son échec au RC Lens. https://t.co/qlTYpv3X72 — le10sport (@le10sport) February 2, 2025

« C'est un vrai volcan ici et ça me galvanise »

« Je me souviens bien de ma première au Vel' (contre Metz, 1-1 ; le 9 février 2024). Mon père m'avait appelé dans l'après-midi pour me demander comment je me sentais. J'étais bien, j'avais juste envie que le temps passe très vite et d'y être, de porter ce maillot, d'écouter le Aux armes. C'est un vrai volcan ici et ça me galvanise, ça ne m'empêche pas de prendre des risques. Il y a des joueurs que ça freine un peu mais j'avais revu, avant de signer, OM-Leipzig de 2018 (5-2). J'ai envie de vivre ça », a confié Quentin Merlin, dans un entretien accordé à L’Équipe.

« Quand on affrontait Marseille avec Nantes, on était tous des Ronaldo ou des Messi »

Si jouer au Stade Vélodrome avec l’OM le motive, c'était déjà le cas quand il était encore un joueur du FC Nantes : « J’aimais le Vélodrome en tant qu’adversaire ? Quand on affrontait Marseille avec Nantes, on était tous des Ronaldo ou des Messi (rires). Tu joues dans un stade immense, c'est le soir, pas le multiplex de l'après-midi... Si t'es bon, ça peut parler. C'est là où tu as envie de te montrer, où tu veux manger l'adversaire en face de toi. »